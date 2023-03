Avec une troisième victoire de suite, l’AS Douanes s’est qualifiée pour les play offs. Les Gabelous reviennent de loin avec un début de compétition compliqué. En conference de presse, le coach Mamadou Gueye Pabi a félicité les joueurs et son staff.

C’est une belle fin de BAL pour l’AS Douanes qui a sorti un grand match devant l’US Monastir qu’elle a battu (76-60). Les Douaniers terminent à la 2e place de la conférence Sahara. Une qualification héroïque de Mamadou Gueye Pabi et ses hommes qui ont su renaître de leurs cendres après deux défaites d’entrée. « Dans la vie, rien n’est impossible et le ciel brille pour tout le monde. J’ai toujours cru en mes joueurs et je n’ai jamais craché sur eux-mêmes dans les moments difficiles. Je vous ai expliqué au début qu’on manquait de repères, la mayonnaise n’avait pas pris. Certains joueurs n’étaient pas rentrés dans le moule. C’est ce que je croyais profondément malgré toutes le critiques Aucune personne ne fait l’unanimité. J’ai continué à travaillé, à croire en moi et mes assistants. Et d’ailleurs, merci au coach Parfait ».

Qualifié pour les play offs qui auront lieu à Kigali (Rwanda) au mois de mai prochain, l’AS Douanes pourrait revoir son effectif. Le coach garde son objectif, celui de faire mieux qu’en 2021 : plus qu’un quart de finale. « Ce premier et deuxième match nous ont rendus plus forts, nous ont montré que nous ne sommes pas invincibles meme si on est chez nous. Je ne ferme jamais la porte. Si j’ai encore d’autres joueurs qui peuvent venir nous renforcer, je n’hesiterai pas une seconde, parce que nous sommes là pour représenter dignement le Sénégal ».

wiwsport.com