Pour faire face aux Lionceaux ce mercredi en match aller des éliminatoires de la CAN U23, le coach Badra Alou Diallo a aligné une composition d’équipe disposée en 4-2-3-1.

Avant la manche retour à Bamako, les U23 du Mali veulent d’abord obtenir un bon résultat ce soir contre les Lionceaux du Sénégal au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ils seront alignés comme suit:

Dans les buts, il y’aura le portier Lassina Diarra de Châteauroux. Devant lui , la paire centrale composée de Lassine Soumaoro et d’Ibrahima Cissé. Sur les deux cotés de la défense, on aura Fodé Doucouré de Red Stars et Ismail Sidibé de F91 Dudelange. Au milieu de terrain, deux sentinelles seront les dépositaires du jeu. Il s’agit de Mamady Diambou et de Siaka Sidibé. En soutien des attaquants, il y’aura le numéro 10 Mamadou Sangaré. Enfin l’animation offensive sera gérée par les trois de devant: Boubacar Kante, Isoufou Maiga et de Boubacar Diallo.

Wiwsport.com