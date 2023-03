L’Equipe Nationale U23 du Sénégal reçoit le Mali ce mercredi soir (19h00 GMT) en match aller du dernier tour des éliminatoires à la CAN 2023. Deux jours avant Sénégal-Mozambique, les Lionceaux auront besoin du soutien du public et devront faire parler leur talent pour obtenir un bon résultat.

En sport, il est important d’avoir un bon programme d’échauffement, et en football il est indispensable de s’échauffer avant chaque match. Parfois, il en va de même pour les supporters, notamment ceux de l’Equipe Nationale du Sénégal, surtout avant de retrouver des Lions sortis en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, la meilleure préparation pour un Sénégal-Mozambique, prévu vendredi soir, c’est ce soir dans les travées du Stade Abdoulaye-Wade.

POUR SÉNÉGAL-MALI

Depuis sa victoire en Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun en 2022, le football sénégalais s’impose comme le meilleur du Continent en termes de résultats, vainqueur également du Championnat d’Afrique des Nations et de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de ans. En Equipe Nationale U23, où on n’avait presque disparu des radars depuis la CAN 2015, on veut se solidariser à nouveau avec le public et surtout maintenir le cap de la gagne, ce qui passe par le Mali.

Bourreaux du Burkina Faso au tour précédent, les Lionceaux, sous les ordres de Demba Mbaye, défient en effet les Aiglons en match aller du dernier tour des éliminatoires de la prochaine CAN U23. Un duel qui s’annonce épique, tant le vainqueur frappera un grand coup sur la qualification. Pas le droit à l’erreur alors pour Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et ses partenaires face à des Maliens coriaces et qui se sont défaits du Rwanda pour gagner le droit de fouler la pelouse d’Abdoulaye-Wade.

Espérons que la bonne passe du football sénégalais, notamment aux niveaux des petites catégories, et le Stade Abdoulaye-Wade inspireront ces Lionceaux qui, en plus du soutien du public, devraient aussi compter sur celui de leurs aînés de la sélection A, pour tenter de l’emporter. D’autant plus que le sélectionneur Demba Mbaye est à la recherche de sa première victoire en match officiel (tirs au but non inclus) depuis sa nomination. En tout cas, il n’y aura que des cracks sur le terrain.

