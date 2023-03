La triplette constituée de Lidy Ndiaye, Samba Kassé Diakhaté et Kader Diallo de Mermoz Pétanque Club a remporté la 28ème édition du mémorial Hamoudé Maatouk, disputée dimanche dernier, au lycée Lamine Guèye de Dakar.

Sous l’égide de la Fédération sénégalaise des Sports boules (FSSB), ce concours en triplettes choisies, en hommage au défunt bouliste Hamoudé Maatouk, a été organisé par le club Roule Ta Boule de Dakar.

Du matin jusqu’au soir, les équipes se sont affrontées dans des parties serrées, chacune essayant de prendre l’avantage. La dernière partie de la journée a été la plus disputée, avec les deux meilleures équipes qui se sont affrontées pour la victoire finale. Dans cette partie ultime, la tripplette de Mermoz Pétanque Club composée de Lidy Ndiaye, Samba Kassé Diakhaté et Kader Diallo et le trio de Diourbel Pétanque Club constitué de Sidy Fall, Fallou Seck et Abdoulaye Guèye ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Au terme de cette dernière rencontre, le groupe de Kader Diallo a battu le club Diourbelois sur le score de 13-5. Une victoire finale qui permet aux pensionnaires de Mermoz de s’adjuger les trois trophées et la somme de 450.000 FCFA y afférente. Les finalistes malheureux se sont consolés avec la somme de 225.000 FCFA.

Cette 28ème édition du mémorial Hamoudé Maatouk s’est déroulée en présence du président de la FSSB, Brahim Derwiche qui a effectué le jet de bouchon. Au total, 64 triplettes soit 192 joueurs ont participé à cette journée dédiée à Hamoudé Maatouk.

