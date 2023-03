Alors qu’il vient d’effectuer ses débuts avec l’équipe première de Benfica, Cher Ndour a eu droit à une autre bonne nouvelle. Il fait partie de la liste des 50 meilleurs footballeurs de moins de 19 ans établie par NXGN pour l’année 2023.

Gaal, comme chaque année d’ailleurs, a publié une liste de 50 pépites du football mondial, âgés de moins de 19 ans. Surnommés les NXGN, les joueurs sont choisis par des experts du football du monde entier, dirigés par les spécialistes du football des jeunes, qui gardent un œil sur les meilleurs espoirs du football tout au long de l’année. Pour cette édition de 2023, Goal a décidé de ne plus publier un classement mais juste une liste. Parmi la liste cette année, on peut y retrouver plusieurs talents tels que Gavi du FC Barcelone, Moukoko ou encore Ethan Nwaneri d’Arsenal. Mais surtout, l’Italo-sénégalais Cher Ndour, pensionnaire de Benfica, âgé seulement de 19 ans.

« Le fait d’être surnommé « le prochain Paul Pogba » n’est peut-être plus un compliment, mais il ne fait aucun doute que le milieu de terrain de Benfica, Ndour, possède de nombreuses qualités similaires à celles de la star de la Juventus. Cher Ndour a quitté l’Atalanta pour rejoindre le Portugal en 2020. Deux ans plus tard, il était un membre clé de l’équipe de Benfica en UEFA Youth League, ayant déjà battu le record de Joao Felix en tant que plus jeune joueur à débuter avec l’équipe réserve du club en deuxième division. Alors que le jeune homme de 18 ans a fait ses débuts en équipe première samedi dernier contre Guimaraes, de nombreux autres clubs s’intéressent à lui, notamment Manchester United et la Juventus », a commenté le site.

wiwsport.com