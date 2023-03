Face à la presse ce mercredi, les promoteurs de lutte ont dénoncé l’indisponibilité du stade Iba Mar Diop où ils doivent tenir des combats qu’ils ont ficelé auprès du CNG.

Selon leurs dires, c’est le préfet de Dakar qui les empêche d’organiser des combats depuis un moment dans le stade Iba Mar Diop. Eux, ce sont les promoteurs qui ont régularisé leur combats auprès du CNG, mais peinent à tenir leurs événements dans ledit stade. C’est ainsi qu’ils se sont rassemblés devant le stade pour expliquer le différend qui les oppose à l’autorité préfectorale.

« Les promoteurs qui sont ici sont ceux qui ont des combats qui doivent se tenir ici. Du 12 mars jusqu’au 6 août , le CNG a donné des dates avec l’aval du ministère des sports qui a annoncé la disponibilité du stade Iba Mar Diop à partir du 5 mars. On est venu le 12 mais on nous dit que c’était le préfet qui a bloqué le stade. On l’a appelé sans succès et le CNG a aussi essayé de le raisonner. On a investi des millions dans les combats qu’on a ficelé. Après le ramadan il y’aura aussi d’autres promoteurs qui doivent organiser des combats ici et si on ne règle pas ça dès maintenant, ils auront le même problème que nous. Nous interpellons donc le président Macky Sall pour qu’il sache que les promoteurs rencontrent des problèmes » a expliqué Fallou Ndiaye.

Abordant dans le même sens, Alioune Gueye a déploré le manque de considération vis à vis du CNG. « Il faut qu’on respecte le CNG qui est une entité coiffée par le ministère des sports. Si le CNG nous donne des date c’est parce qu’il a l’aval du ministère. Ce qu’ils nous ont fait montre à quel point il y’a une manque de considération vis à vis du CNG. Le stade Iba Mar Diop est un stade omnisports donc qui est réservé à toutes les disciplines sportives. Au moment où je vous parle , on y pratique du football. Donc il faut qu’on arrête d’être complexé et valoriser la lutte qui est notre sport national. Malheureusement force est de constater qu’il y’a des gens qui n’aiment pas la lutte et qui font tout pour l’arrêter » s’est plaint le promoteur.

