En visite à Dakar depuis lundi, Fatma Samoura a salué le développement du football sénégalais avant de plaider pour plus de représentation féminine dans les instances sportives.

Dans le cadre de la stratégie de relance du football mondial, la délégation de la FIFA dirigée par Fatma Samoura a été reçue mardi au siège de la Fédération Sénégalaise de Football par Me Augustin Senghor.

À l’occasion, la secrétaire générale de la FIFA a félicité de vive voix la FSF et son président M. Senghor pour les efforts consentis pour le développement du football en général et du football de jeunes en particulier qui connait une évolution depuis quelques années. Par ailleurs Fatma Samoura a souligné la faible présence des femmes dans les structures du football sénégalais avant de suggérer d’associer la gente féminine dans les instances sportives pour qu’elles participent au développement du football féminin.

« Dans le cadre de la stratégie de relance du football mondial, l’Afrique a une place a joué. On a les mêmes potentialités et les même soutiens en matière d’administration du sport. On est là pour voir comment faire pour se mettre au niveau du football féminin marocain qui est très développé. L’équipe nationale du Sénégal pouvait se qualifier pour la finale de la dernière CAN féminine, malheureusement elle a manqué de chance mais malgré cela elle a montré qu’elle avait les capacités d’aller en finale. Maintenant, Il faut tirer les leçons de cette CAN et des barrages de la Coupe du monde. Je n’ai aucun doute que dans quatre ans en 2027, le Sénégal et l’Afrique seront bien représentés » a déclaré Fatma Samoura qui a annoncé que la FIFA va apporter un appui technique et financier à tous les pays africains pour hausser le niveau du football féminin.

