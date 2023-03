Convoqué pour la premièe fois en équipe nationale A en remplacement d’Ismail Jakobs forfait de dernière minute, Cheikh Tidiane Sidibé a révélé dans quelles conditions il se trouvait lors de l’annonce de sa convocation pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

C’est sans doute l’un des nouveaux qui a en surpris plus d’un. Évoluant dans le championnat national en Ligue 1, Cheikh Tidiane Sidibé n’était pas programmé à entrer de la sorte dans la tanière de l’équipe nationale A du Sénégal. Pourtant il y est bien entré et par la grande porte puisqu’il vient tout juste d’être auréolé de son titre de champion d’Afrique du CHAN et de son titre de meilleur latéral gauche de la compétition (inclus dans le onze type du CHAN).

Le latéral de Teungeuth FC raconte : « Jetais sur le seuil de la porte de ma maison et je venais tout juste de terminer ma séance d’entrainement. C’est là que mon club (Teungeuth FC) m’a appelé pour me dire qu’Aliou Cissé m’avait convoqué en équipe nationale. J’ai crié de toute mes forces car j’étais très heureux. C’est une joie immense de rejoindre la tanière. Être avec des joueurs de haut niveau va me permettre de l’améliorer et de hausser mon niveau de jeu. C’est une grande satisfaction » a expliqué Sidibé dans une vidéo publiée par la FSF.

