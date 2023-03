Le premier face à face entre Lac 2 Guiers et Siteu a eu lieu ce lundi. C’était ainsi l’occasion pour les deux lutteurs de lancer les hostilités en vue de ce choc prévu en Novembre 2023.

Après sa victoire sur Papa Sow, Siteu hérite d’un adversaire de taille qu’est Lac de Guiers 2 qui n’arrivait pas à se trouver un adversaire depuis un bon moment. Ainsi, si le rêve du lutteur de Diamaguene est d’entrer dans la cours des grands, il faudra nécessaire battre le puncheur du Walo, réputé être un lutteur difficile à manoeuvrer. « Je rêve de le battre parce que comme vous dites il est un lutteur difficile à battre, un champion. Ce combat je le voulais et maintenant je l’ai. On me l’a annoncé alors que je venais juste de me réveiller. Je mettrai tout les atouts de mon coté afin d’obtenir la victoire. Le jour j, j’irai chercher ce qui m’appartient. Ce sera un grand combat » a déclaré le tombeur de Papa Sow.

Siteu de confier qu’il n’a aucune pression par rapport à ce combat contre un VIP. « Ce combat ne va pas m’empêcher de dormir. Seuls mes parents peuvent m’empecher de dormir. Vous verrez un grand combat . On vient juste de signer donc je ne peux en dire plus sur la stratégie. Mais dans les prochains face à face quand le combat sera proche, je vous dirai ce que devrait faire pour battre Lac 2 » a promis Siteu.

Wiwsport.com