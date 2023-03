Après le départ de Jorge Sampaoli du FC Séville, l’on se demande quel serait le sort du milieu de terrain sénégalais, Pape Gueye. L’ancien de l’OM qui est arrivé en Andalousie en prêt cet hiver pour six mois, avait rejoint son ancien coach à Marseille.

Le FC Séville a nommé un nouvel entraîneur en la personne de Jose Luis Mendilibar après avoir limogé Jorge Sampaoli, ce mardi. Remercié pour insuffisance de résultats, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille n’a jamais vraiment réussi à relancer la machine andalouse depuis son arrivée l’été dernier. Pourtant, le technicien argentin a tenté d’insuffler du sang neuf à son effectif en faisant venir de nouveaux joueurs, notamment lors du mercato hivernal dernier.

C’est ainsi qu’il avait fait venir Pape Gueye de Marseille, en janvier dernier pour renforcer son entrejeu. D’ailleurs, le Sénégalais a tout de suite gagné du temps de jeu au sein de la formation sévillane malgré les performances en demi-teinte du club. Un prêt qui, jusque-là, réussit au Champion d’Afrique qui est en quête de temps de jeu. Encore un pari réussi avec la confiance de Sampaoli puisqu’il a connu six titularisations depuis qu’il a rejoint le FC Séville. Mais, avec le départ de son mentor argentin, gardera-t-il toujours cette place de titulaire dans le groupe de Mendilibar ?

C’est une nouvelle page qui se tourne à Séville pour Pape Gueye qui va certainement découvrir d’autres méthodes et un nouveau management en Liga, un championnat qu’il découvre. Pour rappel, bien qu’une option d’achat ne soit incluse dans le transfert et d’après les informations de Relevo, le FC Séville aurait déjà entamé des discussions avec l’Olympique de Marseille pour conserver le Champion d’Afrique au terme de la saison. Les deux clubs négocieraient autour d’un transfert de 10 millions d’euros. Wait and see !

wiwsport.com