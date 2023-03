Jambars Productions a officialisé le combat entre Lac 2 et Siteu avec un face à face qui s’est tenue ce lundi soir entre les deux lutteurs.

Ayant accepté de relever le challenge et d’accepter de croiser son « jeune frère » Siteu, Lac 2 Guiers a révélé les raisons qui l’ont poussé à accepter de tendre la main au « Tarkinda » avant de d’affirmer que ce combat n’est pas un risque pour lui. « J’ai accepté d’affronter Siteu parce que c’est un lutteur qui a du respect pour ses ainés. Il communique très bien et c’est pour cela que j’ai accepte de lui tendre la main (…) Ce combat n’est pas un risque pour moi. Je ne suis pas un petit lutteur, j’ai affronté les plus grands donc je ne vais pas arriver jusqu’ici pour penser qu’affronter Siteu est un danger pour moi » a t’il affirmé.

Par ailleurs le « puncheur du Walo » a déclaré n’avoir pas peur de la popularité de son adversaire réputé être l’un des lutteurs qui draine le plus de monde dans l’arène. « Quand on parle de popularité, on ne peut pas mètre de côté Modou Lô, Eumeu Séne, Yékini. Donc je suis prêt à affronter cela. Je n’ai pas de problème avec les lutteurs qui font du bruit. Qu’il continue à faire du bruit jusqu’au jour du combat » a déclaré Lac 2 Guiers. »

Notons que le promoteur Mansour Ba a émis le voeux de tenir le combat au mois de novembre 2023.

