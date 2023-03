L’Equipe Nationale U23 du Sénégal s’apprête à disputer le dernier tour qualificatif à la prochaine CAN. Au programme : le Mali dans une double confrontation couperet. Mais avec un groupe à fort potentiel, Demba Mbaye et ses protégés se doivent d’être ambitieux.

Champion d’Afrique en 2022, sous la houlette de Sadio Manéet sa merveilleuse bande, le Sénégal n’a pas cessé de démontrer ces derniers mois qu’il dispose d’un vivier dense lui permettant de rêver légitimement de pouvoir décrocher d’autres trophées dans le futur. Ceux qui ont suivi le Championnat d’Afrique des Nations, en Algérie, et la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, en Egypte, ne diront certainement pas le contraire.

DU TALENT, DES VAINQUEURS

Quand Demba Mbaye, le sélectionneur de l’Equipe Nationale U23, a officialisé, en septembre dernier, sa véritable première liste pour en découdre face au Maroc en amical, beaucoup avaient certainement envie de « woah ». Parce que le technicien avait sorti une liste qui a fière allure, et les résultats ont été vus sur le terrain : deux larges victoires contre les Lionceaux de l’Atlas (3-1 puis 4-0). Pour affronter le Mali, l’ancien entraîneur de Génération Foot a encore sorti du lourd.

Parmi les 23 joueurs convoqués, certains connaissent les soirées européennes ou le parfum de l’Equipe Nationale A, alors que beaucoup d’entre eux pouvaient prétendre à être appelés par Aliou Cissé pendant cette trêve. C’est le cas notamment d’Abdallah Sima, qui a brillé en Ligue Europa en 2021 et qui compte quatre sélections avec les A, et de Moussa Ndiaye, présent à la dernière Coupe du Monde et qui impressionne avec Anderlecht en Ligue Europa Conférence cette saison.

Massamba Ndiaye, Alpha Diounkou, Abdoulaye Niakhate Ndiaye, Arouna Sangante, Mamadou Ibra Mbacké Fall, Youssouph Badji, tous auteurs d’une saison de haut niveau dans des clubs européens, font aussi partie du casting étoilé de Demba Mbaye. Cheikhou Oumar Ndiaye et Mamadou Sané ont remporté le CHAN. Landing Badji, Mamadou Camara, Pape Demba Diop, Djibril Diarra et Samba Diallo viennent tout juste de soulever le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations.

LE RÊVE OLYMPIQUE

Avec un groupe qui a fière allure et au regard de la forme des différents joueurs qui composent l’équipe, le Sénégal fera face au Mali avec l’étiquette de favori. Mais attention, car le programme est chargé. Si les joueurs évoluant sur le plan local et les vainqueurs de la CAN U20 ont débuté un regroupement fermé depuis quelques jours, les expatriés ne sont arrivés que ce lundi. Demba Mbaye aura donc très peu de temps avec un groupe au complet pour préparer ce match aller.

Mais l’objectif est clair sur cette double confrontation : obtenir un bon résultat au Stade Abdoulaye-Wade mercredi et aller chercher, à Bamako lundi prochain, la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, ce qui reprocherait un peu plus les Lionceaux de « Paris 2024 ». Parce que les JO aussi sont devenus un rêve. Le Sénégal n’a plus participé aux Jeux Olympiques depuis 2012, en Angleterre, où il avait atteint les quarts de finale. Verra-t-on grand avec les « Demba-Mbaye Boys » ?

