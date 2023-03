Un deuxième groupe de Lions a rejoint la tanière lundi soir après la séance d’entraînement portant le nombre de présents à 22 sur les 24 joueurs convoqués par Aliou Cissé.

Si on en comptait 15 dans la journée d’hier, il faut noter que le nombre a augmenté. En plus de Seny Dieng qui est resté à l’hôtel depuis son arrivée, Iliman Ndiaye, Dion Lopy, Noah Fadiga, Mory Diaw, Krépin Diatta, Habib Diallo et Sadio Mané ont rejoint l’effectif. Ces derniers ont été accueillis par leurs coéquipiers et les membres du staff technique. Il ne manque que le milieu de terrain Pape Gueye titulaire dimanche de meme que le latéral droit Youssou Sabaly. La tanière affichera complet avec leurs arrivées.

