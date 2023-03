Dans l’optique de la préparation du premier des deux matchs de qualification à la CAN contre le Mozambique ce vendredi au stade Abdoulaye Wade, les Lions étaient sur le terrain annexe de Diamniado pour effectuer leur 2e séance d’entrainement.

Si lors de la première seance tenue ce lundi seuls 14 joueurs convoqués étaient au rendez-vous, ce mardi à 16 H 30 le groupe était quasi complet. Un seul manquait à l’appel en la personne de Pape Gueye ménagé après après pris un coup lors de son dernier match en championnat samedi. Ainsi 23 Lions étaient à la disposition d’Aliou Cissé qui a dirigé cette séance ouvert à la presse.

D’abord comme à l’accoutumée, certains joueurs pour ne pas les citer Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy et Youssouf Sabaly se sont mis à faire des séries de jonglages pendant une dizaine de minutes. Puis accompagnés d’El Hadj Diouf et de Tony Sylva, les Lions ont effectué quelques tours de piste pour s’échauffer avant de faire d’entrer dans le vif du sujet en faisant des exercices avec et sans le ballon.

Par la suite, une opposition intense a eu lieu entre une poignée de joueurs habillés au dossard bleus (Pathé Ciss, Noah Fadiga, Iliman Ndiaye, Moussa Niakhaté et Pape Ousmane Sakho) face à l’équipe des dossards jaunes formés par Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Formose Mendy, Dion Lopy et Boulaye Dia. Bamba Dieng, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly étaient charger d’étirer le jeu avec de longs ballons de part et d’autres dans un espace réduit.

Dans ce mini match l’accent a été mis sur la possession de balle avec dans le cœur du jeu, deux sentinelles neutres vêtus en dossard rouge à savoir Idrissa Gueye et Nampalys Mendy.

A côté de cette belle opposition, les gardiens étaient a l’écart avec leur entraîneur Tony Sylva. Mory Diaw, Alfred Gomis et Seny Dieng ont ainsi travaillé sur les parades de balles. Les champions d’Afrique ont ainsi bien bossé ce mardi et vont sûrement monté en régime à l’approche du match avec des mises en place tactique sans doute à l’abri des regards.

