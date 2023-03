En marge des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d’ivoire 2023, trois Lions font leur baptême de feu dans la tanière. Selon Aliou Cissé, leur intégration se passe très bien chez le groupe des champions d’Afrique.

Pape Ousmane Sakho, Cheikh Tidiane Sidibé et Dion Lopy ont ainsi laissé une bonne impression au sélectionneur après les deux premières séances effectuées à Diamniadio. Le sélectionneur a apprécié leur attitude lors des séances d’entraînement et compte s’appuyer sur eux pour aider l’équipe quand elle en aura besoin.

« Ils ont les yeux ouverts. Ils sont en train d’apprendre. C’est un plaisir pour eux d’être là et ce sont des garçons qui ont de la qualité que ce soit Ousmane, Sidibé et Dion. On leur souhaite les bienvenus et surtout qu’ils soient prêts pour qu’ils répondent présents quand l’équipe aura besoin d’eux. ».

Rappelons que le Sénégal reçoit le Mozambique ce vendredi au stade Abdoulaye Wade avant de se rendre à Maputo quatre jours plus tard pour la manche retour.

Wiwsport.com