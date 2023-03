Il faudra attendre le résultat du dernier match de la conférence Sahara pour connaître les 4 qualifiés. Le Stade Malien a décroché une belle victoire face à l’Abidjan Basket Club.

Le Stade Malien qui avait besoin d’une victoire pour ne pas se mettre en danger a fait le job. Les Maliens ont largement dominé le débat dés le coup d’envoi du match. A la pause, ils étaient loin devant (43-28). Aliou Diarra (22 points) et ses coéquipiers n’ont pas levé le pied lors du 3e quart temps en gardant l’avantage (22-13). Liz Mills et ses hommes ont réussi un dernier quart de feu mais en face l’offensive est restée la même (30-25). Le duo Stephane Konate et Amadou Harouna (34 points) n’ont pas réussi à remonter la pente.

L’ABC est provisoirement à la 4e place alors que le Stade Malien grimpe à la deuxième place. Le classement final sera connu à l’issue du dernier match. Une situation compliquée pour les Gabelous. Ainsi, l’AS Douanes est contrainte de remporter son match pour espérer rester dans le top 4. Avant le coup d’envoi de son dernier match, elle occupe la 5e place. L’AS Douanes rencontre l’US Monastir à 19h30.

