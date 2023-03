La première phase de la BAL 2023 va prendre fin ce mardi à Dakar Arena où se joueront les derniers matchs de la conférence Sahara.

Ainsi, on connaîtra les 4 équipes qualifiées pour la phase finale à Kigali. La deuxième défaite d’affilée du Rwanda Energy Group a encore chamboulé les cartes des participants. Jusqu’ici, les Kwara Falcons sont éliminés mais les 4 tickets pour la compétition en mai ne sont pas encore distribués. Respectivement trois premiers du classement, ABC Fighters, US Monastir et le REG sont en bonne position pour les qualifications. Derrière, l’AS Douanes à la 4e place évite le faux pas face à la menace du Stade Malien. Mais les destins de ces 4 équipes semblent être liés jusqu’au bout. De quoi rendre la dernière journée palpitante.

A 16 heures, le Stade Malien va rencontrer l’ABC Fighters qui est actuellement le leader de la conférence Sahara. Les coéquipiers d’Amadou Harouna vont tout faire pour garder cette position qui leur sera bénéfique à Kigali. Autre enjeu de cette rencontre qui va intéresser le public sénégalais, une défaite des Maliens pour faciliter la qualification des Douaniers. Cette première rencontre sera sans doute suivie avec beaucoup d’attention par le camp des Gabelous.

La revanche à prendre !

Ces derniers disputeront le dernier match de la compétition à Dakar. Leur rencontre avec le champion en titre est prévue à 19h30. Après deux défaites d’entrée, Mamadou Gueye Pabi et ses hommes ont pris des couleurs avec deux succès consécutifs qui les gardent en vie dans le top 4. Il faut maintenir le cap et terminer en toute beauté. S’y ajoute, une victoire pourrait sécuriser leur 4e place. AS Douanes vs US Monatir c’est aussi une revanche pour les Gabelous. Lors de leur première expérience à la BAL en 2021, les Tunisiens avaient éliminé la bande à Alkaly Ndour (86-62). Une victoire ce mardi soir serait finalement la seule option à prendre.

Les supporters qui feront le déplacement auront droit aussi à un duel des Sénégalais entre les locaux de l’AS Douanes et Ibrahima Thomas de l’US Monastir qui est 3e meilleur rebondeur du tournoi (8,8), meilleur tireur en 3 points (12).

