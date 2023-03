Avant le coup d’envoi, l’AS Douanes savait ce qui l’attendait sur le parquet de Dakar Arena. En plus de la belle mobilisation sur le terrain (il ne fallait pas décevoir les supporters), la victoire du Stade Malien donnait un coup de pression aux Gabelous. Pabi Gueye et ses hommes ont tout géré !

Ils n’ont pas perdu de temps à l’entame du match de montrant menaçants sur les tirs extérieurs et une agressivité sur le jeu défensif. 15 rebonds et 22 points inscrits dont les 17 tueries de Crawford qui s’est montré intenable d’entrée. L’US Monastir s’est arrêtée maladroitement à seulement 10 points.

Battus sur tous les duels, les Tunisiens vont corriger leurs erreurs dans le deuxième quart temps. Ibrahima Thomas qui n’a inscrit que 3 points durant ce match et ses coéquipiers reprennent des couleurs dans le jeu offensif. Ils vont ajouter 22 points à leur compteur. Moins remuant, Crawford ne marquera que 2 points lors de ce quart temps mais Boissy et Bryan Osei vont garder l’avantage pour l’AS Douanes (+20 points) qui est devant à la pause (42-32).

Au retour des vestiaires, les deux équipes. L’AS Douanes aura du mal à scorer devant le Monastir bien en place. C’est le quart temps le plus difficile des Gabelous qui manquent d’efficacité. Alors que les Tunisiens enchaînent les fautes, ils vont réussir que 12 points contre 14 encaissés (56-44).

Le début du dernier round est marqué par le manque de concentration des Gabelous qui perdent momentanément l’adresse. Les Tunisiens en profitent pour grignoter des points et réduire l’écart. Crawford tout aussi bon et Boissy tiennent tête à la bande à Radhouane Slimane qui écope d’une faute technique suite à une grossière faute sur Boissy. De quoi redonner plus de courage aux Gabelous notamment Samba Fall auteur d’un très bon dernier quart temps où il inscrit 10 précieux points (76-60).

Avec cette victoire, l’AS Douanes a joué son dernier match de survie. Elle fait partie des 5 équipes qui comptent 3 victoires et deux défaites L’heure est au calcul mais l’AS Douanes fera bien partie du Top 4!

