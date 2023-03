Sans l’indéboulonable Édouard Mendy non convoqué pour cette trêve internationale, le poste du gardien numéro 1 de l’équipe nationale du Sénégal est remis en question et à juste titre selon « El tactico ».

Qui sera titulaire contre le Mozambique vendredi? Voilà la question que beaucoup d’observateurs se posent à l’approche de ce match de qualification pour la CAN Côte d’Ivoire 2023. Le débat est posé et Aliou Cissé a évidemment reconnu qu’il y’ avait de la concurrence entre Alfred Gomis (FC Cômo), Mory Diaw (Clermont Foot) et Seny Dieng (Queen Park Rangers) et qu’ils ont chacun des chances de garder les cages contre le Mozambique.

« Aujourd’hui on a trois bons gardiens que ce soit Gomis qui a repris la compétition, Seny qui est en train de faire de très bonnes choses mais aussi Mory par rapport à la saison qu’il fait actuellement. On est en train de voir la meilleure solution mais une chose est sûr c’est que se doter de trois très bons gardiens, c’est très important pour l’équipe nationale du Sénégal. Le choix se fera avec l’entraîneur du gardien Tony Sylva pour faire le choix définitif » a expliqué Aliou Cissé à la fin de la deuxième séance d’entrainement ce mardi à Diamniado.

Wiwsport.com