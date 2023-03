Premier de son groupe (L) avec 6 points sur 6, le Sénégal peut se rapprocher un peu plus de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en cas de victoire ce vendredi contre le Mozambique un adversaire

Si le Sénégal est l’ultra favoris du groupe L des qualifications pour la CAN 2023, derrière les équipes se valent. Entre le Mozambique (2e – 4 pts), le Rwanda (3e – 1 pts) et le Bénin (4e – 0 pts), la deuxième place est encore jouable. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Mozambique ne viendra pas en victime expiatoire contre les Champions d’Afrique ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniado avant le match retour le 28 mars à Maputo.

« On a une troisième et quatrième journée très importante et il ne faut pas oublier aussi que nos deux dernières journées se joueront à l’extérieur que ce soit contre le Rwanda et contre le Bénin. Donc gagner les deux prochains matchs peut nous aider surtout que c’est contre une équipe qui est notre challenger avec 4 points, qui est difficile à manœuvrer et qui a en son sein des joueurs intéressants. Mais je crois qu’on les a très bien supervisés. On est en train de mettre en place pour les contrarié et empocher les trois points » révéle Aliou Cissé.

