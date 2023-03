Toujours dans l’optique de la préparation du match contre le Mozambique ce vendredi au stade Abdoulaye Wade, les Lions étaient en séance d’entrainement ce mardi. Aliou Cissé a ainsi rassuré sur l’adaptation de Noah Fadiga et de Moussa Niakhaté qui ont récemment découvert la tanière.

Ce ne sont pas des « bleus » mais c’est tout comme. Moussa Niakhaté et Noah Fadiga ont connu leur première convocation en équipe nationale en septembre 2022 soit avant la coupe du monde. Cependant ils n’ont pas eu la chance de figurer dans la liste pour représenter les Lions au Qatar puisqu’ils avaient contracté des blessures. Ainsi ce n’est que la deuxième fois qu’ils rejoignent la tanière d’où l’importance de connaître leur niveau d’adaptation au sein du groupe.

« (Noah) Fadiga est un fils de Fadiga (Khalilou) donc il est chez lui et je le félicite. Ce sont de jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe nationale et qui apportent un vent de fraîcheur. Ce sont des garçons qui ont envie de continuer à être dans cette équipe. On va continuer à les appuyer, à les encourager et surtout à les préparer pour qu’ils puissent donner le maximum sur le terrain. Être sélectionné c’est très bien mais ils sont aussi là pour jouer et je crois que quand on aura besoin d’eux, ils seront présents » s’est confié le sélectionneur des Lions.

Wiwsport.com