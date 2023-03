Apres la séance d’aujourd’hui avec un groupe presque au complet, les Lions ont effectué une séance de tirs au but qui se révèle être « un rituel » selon le sélectionneur.

Toujours dans l’optique de la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal continue d’affûter ses armes à Diamniadio. Ce mardi les Lions ont effectué leur deuxième galop d’entraînement sur le terrain annexe de Diamniadio avant de finir sur une séance de tirs au but.

« Chaque entrainement on a l’habitude de le faire, C’est un rituel. On laisse les garçons travailler ce qu’ils veulent. Les gardiens travaillent les transversales et les attaquants préfèrent être devant les buts. L’objectif est de pouvoir marquer beaucoup de buts » a expliqué Aliou Cissé.

Notons que seul Pape Gueye touché avec le FC Séville lors du dernier match de Liga, a manqué à l’appel aujourd’hui. Le milieu de terrain devrait d’ailleurs rejoindre le groupe demain.

