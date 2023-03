Suite à sa déclaration incendiaire envers les joueurs et le club après le match nul contre Southampton, Antonio Conte est sur le point d’être demis de ses fonctions. Ses jours sont comptés sur le banc de Tottenham.

L’information a été révélé par The Telegraph. Antonio Conte sera limogé au courant de la semaine a confirmé le media britannique. Les propos tenus samedi dernier après le nul concédé contre Southampton (3-3) en seraient la cause.

«Je vois des joueurs égoïstes, des joueurs qui ne veulent pas s’entraider et qui ne mettent pas leur cœur. Avant aujourd’hui, j’essayais de cacher la situation et de l’améliorer avec des mots (…) Ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d’important. […] L’histoire de Tottenham est la même depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n’ont jamais rien gagné » avait déclaré le technicien italien qui n’a pas mâché ses mots après cette énième contre-performance de ses joueurs.

Par ailleurs, cette sortie n’est pas passé inaperçue puisque Daniel Levy, président de Tottenham a demandé des explications à son manager qui lui a précisé que les propos tenus ne visaient nullement le club mais étaient destinés aux joueurs. Cependant le divorce était déjà consommé et les explications n’ont pas convaincu le boss des Spurs. Ainsi selon The Telegrah, Tottenham a décidé de se séparer de l’ex entraineur de l’Inter et songerait à confier les rênes de l’équipe à Ryan Mason comme entraîneur intérimaire jusque-là fin de la saison.

Ce départ imminent de Conte peut ainsi être un coup dur pour Pape Matar Sarr. Arrivé cet été en Angleterre, le jeune milieu de terrain sénégalais s’est peu à peu révélé cette saison avec Tottenham grâce à l’entraineur italien qui lui a fait confiance. Auteur d’un match exceptionnel en Ligue des Champions contre le Milan AC (8es de finale), Pape Matar Sarr s’était vu adoubé par son entraineur. « Je suis vraiment content de la performance de Skippy et Pape Matar Sarr. Honnêtement, jouer de cette façon en Ligue des champions et à San Siro dans cette ambiance, normalement c’est difficile pour les joueurs importants » avait –‘il déclaré. Sous les ordres de Conte, Pape Matar Sarr a disputé 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison dont une dans la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions.

Wiwsport.com