Les Spurs ont été accrochés (3-3) contre Southampton samedi en Premier League. Un résultat contre un adversaire du bas de tableau qui n’a pas forcément plu au coach de Pape Matar Sarr, Antonio Conte. Le technicien italien s’en est pris à ses joueurs qui seraient certains de le voir partir en fin de saison.

Au-devant des critiques depuis les contre-performances de son club, Antonio Conte s’est un peu défendu le week-end dernier à l’issue du match nul face aux Saints. Un résultat qui a conduit l’ex coach de la Juve à lancer une diatribe cinglante lors de sa conférence de presse d’après-match avec le patron de Tottenham qui n’y est pas allé de main molle avec ses joueurs. « Ce que nous voyons dans ces derniers matches, je ne l’aime pas. Je n’ai pas l’habitude de voir ça. Je vois beaucoup de joueurs égoïstes. Je ne vois pas d’équipe. La frustration n’est pas pour aujourd’hui. C’est juste de dire la vérité et de garder les yeux ouverts – la vérité est que nous devons donner satisfaction à nos fans et nous ne le faisons pas – nous devons tous prendre nos responsabilités. C’est déjà arrivé avec d’autres entraîneurs. Peut-être que si nous commençons à penser que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, c’est le bon moment, sinon, nous sommes hors d’Europe », a déclaré le coach de Pape Matar Sarr, Antonio Conte.

Tottenham a récemment été éliminé de la FA Cup et de la Ligue des champions, la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine étant désormais sa principale priorité. « D’après ce que je vois, parler de la Ligue des champions ne sert à rien car en ce moment nous ne sommes pas une équipe. On n’a pas d’esprit, on ne met pas de cœur dans le pitch pour l’insigne ou le sentiment d’appartenance. Si nous n’avons pas cela, nous finirons très mal la saison. C’était un problème évident aujourd’hui, mais c’est la fin d’un cycle de mauvais résultats. Les supporters méritent bien mieux que cette équipe », a affirmé Conte au sortir du match nul face à Southampton samedi dernier.

Un discours qui continuera de faire bruit au sein du vestiaire de Tottenham alors que l’avenir de Conte n’a jamais été clair depuis son arrivée. Le technicien italien qui a lancé le jeune milieu de terrain sénégalais en équipe première aura averti ses dirigeants quant à l’état d’esprit de ses joueurs.

