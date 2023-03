La capitale du Niger a abrité du 17 au 19 mars 2023, la 12eme édition du Tournoi de lutte africaine de la CEDEAO (TOLAC) qui s’est terminée avec le sacre du Niger au classement général. Après deux jours de compétition de hautes compétitions qui ont mis aux prises les gladiateurs de 13 pays, le Niger a remporté la médaille d’or en équipe et 3 médailles d’or en individuels contre son éternel rival le Sénégal, champion en titre.

Après l’édition de 2018, l’Arène des jeux traditionnels de Niamey a vibré durant tout le weekend au rythme des combats entre les lutteurs de 13 pays qui ont répondu présents à la 12e édition du Tournoi de lutte africaine de la Cédéao (TOLAC). Au classement général, c’est le Niger qui remporte la compétition avec la médaille d’or en équipes devant le Sénégal et 3 médailles d’or et une de bronze en individuel. Le Sénégal qualifié en finale après avoir réalisé parcours costaud, en éliminant notamment le Nigeria en demi-finale (4-1), a fait chuté contre le pays hote (3-2).

Les finales par équipes et en individuel ont été âprement disputées hier dimanche devant un public venu nombreux pour notamment regarder les chocs entre les gladiateurs nigériens et sénégalais, les maîtres du tournoi depuis sa création. Au finish, les lutteurs du Niger ont eu le dessus sur ceux du Sénégal avec 3 victoires contre 2. L’un des points positifs du camp sénégalais a été la victoire de Modou Faye double vainqueur devant le quintuple champion et roi des arènes Kadri Abdou dit « Issaka Issaka ».

wiwsport.com