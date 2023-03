Avant qu’ils ne débarquent en sélection, plusieurs Sénégalais se sont fait remarquer dans les quatre coins de l’Europe durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2.

MORY DIAW, Irréprochable

Le portier de 29 ans n’a pas grand-chose à se reprocher malgré les deux buts concédés lors de la défaite de Clermont sur la pelouse de Montpellier dimanche (2-1). Battu par Sepe Elye Wahi a deux reprises, il a quand même sorti un match très solide dans sa surface, comme à son habitude cette saison. Il a réalisé trois arrêts très importants pour contraindre Teji Savanier (6e), Wahi (9e) ou encore Stephy Mavididi (9e) d’ouvrir le score du match. Il a repoussé un coup-franc de Savanier (60e) et remporté un face-à-face avec Arnaud Nordin. Un revers sans doute frustrant pour lui.

YOUSSOUF SABALY, Offensif

Afin de démontrer son excellente forme depuis quelques semaines, le latéral droit de 29 ans a sorti deux grosses prestations avec le Real Betis en l’espace de trois jours. Malgré la défaite (0-1) de son équipe face à Manchester United, jeudi, en huitième de finale retour de Ligue Europa, Sabaly aura livré un superbe match dans un duel palpitant avec Marcus Rashford, faisant notamment preuve de solidité dans les duels. Puis ce dimanche, il a été l’un des meilleurs hommes de la victoire du Betis contre Mallorca (1-0). Rarement pris en mal sur son côté, il s’est montré beaucoup plus offensif et a perdu moins de ballons. Sur un centre-tir au ras du sol, il a permis à Borja Iglesias d’inscrire l’unique but du Betis, et il n’était pas loin de faire le break en fin de match suite à une série de dribbles.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE, Remarquable

Aligné dans une position préférentielle, au milieu d’une défense à trois, face au Paris FC samedi, le défenseur international U23 a livré un match de référence avec le Sporting Club de Bastia. Le joueur prêté par l’Olympique Lyonnais a pratiquement été infranchissable défensivement (7 dégagements, 10 duels remportés, 2 tirs contrés) et surtout efficace sur les passes dans la profondeur. Sur une belle ouverture avec sa patte gauche, il lançait parfaitement Magri qui filait inscrire le but de la victoire de Bastia (0-1). Un joueur qui sera essentiel pour les U23 face au Mali les 22 et 28 mars.

ABDOULAYE SECK, Impeccable

Rappelé en Equipe Nationale par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions, le défenseur du Maccabi Haïfa a célébré ce come-back avec un match XXL contre le Moadon Sport Ashdod samedi (victoire 2-1). Contrairement à ses coéquipiers en défense, dont le Français Dylan Batubinsika, expulsé dès la 12e minute, Laye Seck a fait preuve de grande solidité et s’est montré impeccable, que ce soit dans les duels aériens ou au sol. Son attention a même évité au Maccabi Haïfa de concéder l’égalisation à la 68e minute. Dans la lignée de ses prestations depuis son arrivée en Israël.

MOUSSA NDIAYE, Solide

Une fois n’est pas coutume. L’arrière gauche international U23 a suivi depuis le banc de touche une rencontre d’Anderlecht trois jours après un match de Ligue Europa Conférence, ce qui semble logique au regard de son statut. Resté sur le banc lors du succès contre l’OHL (0-2) ce dimanche, l’ancien du Barça B a donc toujours en jambes son excellent match contre Villarreal jeudi dernier, participant brillant à l’exploit des Mauves d’éliminer le club espagnol en 8es de finale de C3. De nouveau face à Samu Chukwueze, Moussa Ndiaye s’est montré impeccable. Surtout en seconde période, il a à nouveau été excellent avec quelques montées qui doivent avoir impressionné plusieurs clubs. Du solide avec 2 dégagements, 3 interceptions, 6 tacles, 2 passes clés, 10 duels remportés.

BADOU NDIAYE, Constant

Non retenu dans la dernière liste d’Aliou Cissé malgré ses prestations remarquables en Championnat de Turquie cette saison (7 buts, 5 passes décisives en 25 matchs), PAN n’a pas semblé déçu, au regard de sa performance avec Adana Demirspor face à Antalyaspor ce samedi (victoire 2-0 de son équipe). Le milieu de terrain a parfait ses statistiques avec une passe décisive opportuniste, mais pas que. Il a souvent fait la différence avec son activité et ses prises de balles dans l’entrejeu d’Adana Demirspor, serrant facilement ses partenaires. Presque jamais décevant.

DION LOPY, Impressionnant

Rien n’impressionne le milieu de terrain de 21 ans, même pas l’Olympique de Marseille, et aucune pression ne glisse sur lui. Vendredi, il a découvert la nouvelle de sa première sélection en Equipe Nationale A du Sénégal. De quoi avoir de la pression au moment d’affronter l’Olympique de Marseille avec le Stade de Reims ce dimanche ? Absolument pas. En dépit de la défaite (1-2) des siens, l’ancien pensionnaire d’Oslo FA a réalisé un match sensationnel, grattant de nombreux ballons. Il a été au four et ou moulin et a apporté du danger offensif avec ses projections et ses passes (98% de passes réussies, 2 tirs, 4 dribbles réussis sur 4, 3 fautes subies, 14 duels remportés).

KREPIN DIATTA, Buteur

Mis sur le banc pour débuter le match Ajaccio-Monaco ce dimanche, l’ailier droit a montré qu’il pouvait également être un très bon joker de luxe pour Philippe Clement. Entré en jeu pour les 20 dernières minutes, le joueur de 24 ans s’est mis en évidence et s’est montré à son avantage avec beaucoup d’envie, de disponibilité mais surtout d’efficacité. Il a marqué le but du break pour les Monégasques en piquant magnifiquement un ballon pour battre le portier adverse. Les supporters de l’Equipe Nationale ont sans doute hâte de retrouver CE Krépin Diatta.

YOUSSOUPH BADJI, Décisif

L’attaquant de 21 ans, retenu avec les U23 sénégalais pour la double confrontation face au Mali, en éliminatoire de la CAN de la catégorie, s’est montré à son avantage et a vécu un bel après-midi de dimanche avec le Sporting Charleroi sur la pelouse du Royal Antwerp. L’ancien joueur du Casa Sports a marqué l’unique but d’une victoire importante des Carolos, en profitant d’un bon centre d’Adem Zorgane pour claquer une tête à bout portant. Il a fait le travail qu’il fallait en attaque, en étant présent et efficace dans le pressing, et a aidé ses partenaires en défense.

BOULAYE DIA frappe 2 fois

Individuellement, l’attaquant de la Salernitana a vécu une belle semaine en Serie A. Auteur d’un bon match contre l’AC Milan lundi dernier, l’ancien Rémois a pesé dans la défense des Milanais, avec un bon pressing et une grosse débauche d’énergie. Il a été récompensé en inscrivant le but qui permet à la Salernitana de décrocher le point du nul. Très en vue dans le jeu des Grenats, il a distillé de bonnes passes et avait permis aux siens de reprendre l’avantage avec son dixième but en Serie A. Pas une mince affaire pour une première campagne en Italie. Du bon Boulaye au moment de retrouver La Tanière, ça fait toujours plaisir.

HABIB DIALLO, Puissance 14

C’est en grande pompe que le prince de La Meinau va retrouver la sélection. Rappelé par Aliou Cissé après pratiquement un an d’absence, l’attaquant du Racing Club Strasbourg Alsace a célébré ce retour avec un nouveau but en Ligue 1, le quatorzième cette saison et le dixième à La Meinau. Une réalisation à la 85e qui scellait le succès alsacien et qui récompensait son bon. S’il a raté un penalty (21e), Habib a été, comme d’hab’, très pesant sur la défense auxerroise du début à la fin du match.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com