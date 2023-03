Le premier galop d’entraînement des Lions a duré plus d’une heure sur la pelouse du stade annexe de Diamniadio. Aliou Cissé et plus de la moitié de son groupe convoqué ont mouillé leurs tenues d’entraînement où les derniers titulaires en club ont été ménagés. Au total, 14 Lions convoqués ont pris part à la séance en plus de Cheikhou Kouyate.