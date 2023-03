Pourtant pas convoqué par Aliou Cissé, Cheikhou Kouyaté a été aperçu à l’entraînement des Lions ce lundi.

Et c’est parti dans La Tanière. Ce lundi, les Lions du Sénégal ont débuté le rassemblement en marge de la double confrontation en qualifications de la CAN 2023 face au Mozambique, les 24 et 28 mars. Quatorze joueurs étaient présents au premier entraînement au Stade annexe de Diamniadio cet après-midi.

Cheikhou Kouyaté a aussi foulé la pelouse, vêtu de maillot d’entraînement et donc prêt à participer à la séance. Pourtant, le milieu de 33 ans, blessé depuis le premier match du Sénégal à la Coupe du Monde et qui n’a plus joué depuis trois mois, n’a pas été convoqué par Aliou Cissé. Surprise du chef.

Les joueurs présents pour ce premier entraînement : Abdallah Ndour, Cheikh Tidiane Sidibé, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Abdoulaye Seck, Pape Ousmane Sakho, Moussa Niakhaté, Pathé Ciss, Kalidou Koulibaly, Formose Mendy, Alfred Gomis, Idrissa Gueye et Cheikhou Kouyaté.

