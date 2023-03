En pliant les 2.200 m en 3mn 11s, hier à l’hippodrome EN Ndiaw Macodou Diop de Thiès, Tawfekh a remporté pour la 2ème fois de suite le Grand-Prix de l’Assemblée nationale.

L’édition 2023 du Grand-Prix de l’Assemblée nationale a été disputée par les poulains de 3 ans. Sur 2.200 m, les 17 concurrents ont livré une course tendue, intense et pleine de rebondissement. Dès le départ, Arafat et Tonton Bassirou dirigent la course.

Favori avec deux victoires, Perle Fine en extension les suit de très près. Au sortir des 1800 m, Moubarak et Tawfekh surgissent pour se détacher complètement du peloton. Monté par le jockey Mbaye Diène Diallo, Tawfekh a multiplié ses foulées. Abordant la dernière ligne droite avec une vitesse impressionnante sans rien lâcher à ses poursuivants, Tawfekh se dirige tout droit pour franchir en premier la ligne d’arrivée en 3’11.

Vainqueur de la précédente édition, Tawfekh l’écurie Lamb Far s’est succédé à lui-même empochant la moitié de la cagnotte mis en jeu (1,5 millions FCFA). Avec cette 2ème victoire, ce descendant d’Actinginoslo égale Perle Fine, qui a terminé à la 5ème place. Les poulains de 2 ans ont ouvert les débats.

En menant la course des 1.200 m de bout en bout après 1’33,Lamtoro a signé sa 4 réalisation en autant de sorties. Sur cette même distance, Big Beat a rem- porté l’épreuve réservée au pur sang en 1’33. Classé deux fois 2ème et 4ème en 6 engagements, Moulaye a été phénoménal. Il s’est emparé de la 1ère place du Groupe 3 en bouclant les 2.200 m en 3’03.

Battu sur le fil par Khatim lors de la précédente journée, El Capo, revanchard, a ravalé les 2.200 m avec un chrono de 3’03. Cette victoire est sa première dans la catégorie des chevaux du Groupe 2.

Les cracks adultes du Groupe 1 ont bouclé cette journée spéciale. Muet depuis la 1ère journée, Auguste a récidivé pour la 2ème fois en remportant l’épreuve sur 2.200 m en 3’05.

