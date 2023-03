Convoqué pour la première fois en équipe nationale, Cheikh Tidiane Sidibé a exprimé sa fierté de représenter le Sénégal avec l’équipe A en marge des 3e et 4e fenêtre des éliminatoires de la CAN Côte d’ivoire 2023.

La tanière a ouvert ses portes à trois nouveaux Lions dans le cadre de la double confrontation contre le Mozambique. Dion Lopy (Stade de Reims), Pape Ousmane Sakho (Simba FC) et de Cheikh Tidiane Sidibé (Teungeuth FC) venu pallier au forfait d’Ismail Jakobs. Champion d’Afrique 2023 avec l’équipe nationale locale.

« Ma convocation a été une bonne surprise malgré que beaucoup me réclamaient. Mais j’ai toujours été humble et même après le CHAN. Je suis très content et c’est avec un grand plaisir que je viens pour remplacer Jakobs (Ismail). Je vais continuer sur ma lancée » a déclaré le latéral de Teungueth FC qui a bien apprécié la première séance à Diamniadio sous les ordres d’Aliou Cissé. « J’ai constaté un entrainement de haut niveau avec de grands joueurs de niveau mondial. Je vais essayer d’apprendre d’eux (…) L’objectif est de se qualifier pour la CAN en Côte d’ivoire et de conserver notre titre ».

Wiwsport.com