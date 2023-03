Le représentant du Nigéria n’a pas eu beaucoup de chances lors de sa première participation à la BAL. Les Kwara Falcons ont perdu tous leurs matchs.

Ce lundi, ils ont perdu in-extremis devant l’Abidjan Basket Club qui cherchait à conforter sa deuxième place au classement ou avoir une meilleure position.

Liz Mills et ses hommes qui ont dominé la première période ( 23-19 ;18-14) ont failli se faire renverser lors des deux derniers quarts temps où Anthony Wilson (17 pts) et ses coéquipiers ont tout mis sur le parquet du Dakar Arena pour renverser la tendance. Ils ont remporté le 3e quart temps (21-20). Et ont disputé une fin de match explosif.

D’ailleurs, à 4 minutes de la fin, Jawad Adekoya a réussi à donner l’avantage à ses coéquipiers pendant quelques minutes (66-65). Mais, il fallait surtout surveiller Chudier Bile qui, à 16 secondes de la fin, réussit le tir primé qui permet à l’ABC de passer devant et remporter le match (79-76).

Avec cette 3e victoire en 4 sorties et la défaite du Rwanda Energy Group, l’ABC Fighters évince ce dernier à la première place du classement. Et se qualifie avant même de disputer son dernier match demain contre le Stade Malien. Un match que l’AS Douanes va surveiller de près. Une défaite des Maliens serait bénéfique dans la course aux qualifications des Gabelous.

