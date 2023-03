Face à la presse ce lundi, la Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK) a jeté le discrédit sur la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme (FSA) après l’interdiction de la tenue de sa 8e journée dimanche dernier au stade Iba Mar Diop.

Le différend se poursuit entre la FSA et la LADAK. Durant le weekend, la Fédération Sénégalaise d’athlétisme organisait une compétition inter-ligue à Diamniadio sans la participation de la Ligue d’athlétisme de Dakar qui devait tenir sa journée le lendemain dimanche. Mais ils se sont vus empêchés d’accéder au stade Iba Mar Diop pour y tenir cette 8e journée. Face à cette situation, les responsables de la LADAK ont crié leur ras-le-bol en marge d’un conférence de presse ce mardi.

L’occasion pour le porte parole du jour d’apporter plus de détails sur le différend qui oppose la LADAK à l’instance dirigeante de l’athlétisme sénégalais.

« Depuis presque deux ans que cette Fédération a été battu à l’assemblée générale l’année dernière à Thiès, elle ne nous supporte plus. Ce qui fait que depuis plus d’un an la Fédération Sénégalaise d’athlétisme ne participe à aucune compétition suivant notre programme. Nous organisions des journées, mais nous voyons aucun membre de la FSA y assister. Qu’est-ce qu’ils veulent à la fin ? La FSA organise des compétitions inter-ligue à Diamniadio sans nous prévenir à temps en disant que c’est la Ligue de Thiès qui organise mais Dakar dit non. Thiès ne peut organiser pour nous inviter sur notre territoire. Voilà la situation » a expliqué Marcel Damado, 1er vice-président de la LADAK.

Wiwsport.com