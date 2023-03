En vue de leur double confrontation contre le Mali (22 et 26 mars), la sélection U23 du Sénégal a démarré le regroupement ce dimanche. Les champions U20 sont déjà sur place.

Demba Mbaye, le sélectionneur, et son groupe se trouvent au centre technique Jules François Bocande à Toubab Dialao. L’infrastructure servira de tanière à l’équipe nationale des moins de 23 ans qui disputera deux matchs qualificatifs pour la CAN de cette catégorie prévue en novembre prochain. Le regroupement a démarré et les champions d’Afrique U20 : Samba Diallo, Mamadou Lamine Camara, Pape Demba Diop ainsi que le pensionnaire du Standard de Liege Birame Diaw sont sur place.

@fsfofficielle Les champions d’Afrique Mamadou Lamine Camara, Samba Diallo et Pape Demba Diop sont arrivés à Toubab Dialaw pour le regroupement des U23. #2023AFCONU23Q #SENMAL ♬ son original – FSF

