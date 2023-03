L’inaccessibilité de Dakar Arena au basket local est l’un des points faibles de l’AS Douanes a souligné le coach Mamadou Gueye Pabi. Incompris lors de sa première déclaration qui survenait après une défaite de l’équipe, il explique davantage ce problème après la deuxième victoire d’affilée.

« Le basket est un jeu d’adresse. Quand vous nous trouvez à Marius Ndiaye, nous avons un taux de réussite sur les tirs primés de plus de 50%. On tire beaucoup à trois points. Par rapport à ici, Dakar Arena, où nous n’avons pas nos repères. Les cerceaux sont trop longs par rapport à Marius Ndiaye. Deux voire trois jours d’entraînements ne sont pas suffisants à mon avis pour pouvoir trouver ses repères. Quand vous voyez le REG ou le Monastir, ils jouent dans les mêmes infrastructures chez eux. Alors que nous n’avons pas la possibilité de pouvoir s’entraîner et jouer ici (Dakar Arena) » a expliqué Mamadou Gueye Pabi qui insiste sur le fait que l’équipe ne se sent pas à domicile sur le parquet de l’infrastructure qui se trouve à Diamniadio. Sur le match d’hier par exemple, l’AS Douanes n’a réussi que 8 tirs primés sur 22 tentatives. Seuls Marcus Crawford (3/9) et Jean Jaques Boissy (5/9) ont réussi à marquer. Un pourcentage de réussite estimé à 36%.

wiwsport.com