Entré en seconde période, Krépin Diatta a permis à l’AS Monaco d’assurer une victoire importante sur la pelouse d’Ajaccio dimanche après-midi.

Du bain nouveau pour l’AS Monaco. Sans victoire sur ses trois derniers matchs de Championnat (2 défaites, un nul), le Club de La Principauté est allé reprendre des couleurs du côté d’Ajaccio dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Les hommes de Philippe Clement ont poussivement assuré une victoire 2-0 qui leur permet de conforter la quatrième place, à trois points du deuxième, le RC Lens.

Sans Ismail Jakobs, forfait pour cette rencontre à cause d’une gêne à la hanche, et Krépin Diatta, qui a démarré sur le banc des remplaçants, Monaco a réussi à se mettre devant à la pause grâce à un but de Wissam Ben Yedder (27e). Entré à la 70e, Diatta s’est donné le plaisir de faire break avant un piqué subtile (84e) pour son 3e but de la saison en Ligue 1. De quoi lui permettre de retrouver La Tanière avec une confiance pleine ?

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✊🔚 Nos Rouge & Blanc renouent avec le succès en s'imposant sur la pelouse de l'@ACAjaccio ! Place à 15 jours de trêve avant la réception du @RCSA le 2 avril prochain ⚔️ 0⃣-2⃣ #ACAASM pic.twitter.com/r3shORcVFm — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 19, 2023

