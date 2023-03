Neuf ans après, Sheffield United va de nouveau retrouver Wembley pour jouer les demi-finales de la prestigieuse Coupe d’Angleterre. Et pour y parvenir, il a fallu du courage, de l’abnégation et surtout du talent à la formation de Paul Paul Heckingbottom, qui a connu toutes les difficultés dans son enceinte de Bramall Lane pour se défaire de Blackburn dimanche 19 mars.

Les choses avaient mal commencé pour Iliman Ndiaye et ses partenaires. Sur une faute de main de Jack Robinson dans la surface, les Rovers obtenaient un penalty auprès de la VAR, et Ben Brereton Diaz ne manquait pas l’occasion d’ouvrir le score (21e). Mais Sheffield United n’a pas tardé à revenir, grâce à un contre son camp de Sam Gallagher, qui détournait une lourde frappe de Max Lowe (28e).

Cependant, en seconde période et exactement dans l’heure de jeu, l’actuel deuxième de Championship va retomber dans ses travers, puisque Sammie Szmodics allait permettre aux Riversiders de reprendre l’avantage (60e). Il a fallu faire appel au talent d’Oli McBurnie (2-2, 81e) et surtout celui de Tommy Doyle (3-2, 90e+1) pour que Sheffield United arrache une victoire époustouflante sur ses lieux.

Ainsi, les Red & White Wizards retrouvent les demi-finales de la FA Cup pour la première fois depuis la saison 2013-2014, lorsqu’ils étaient éliminés par Hull City. En attendant de connaître leurs adversaires, Iliman Ndiaye et ses partenaires peuvent savourer un succès qui confirme leur excellente saison. D’autant plus qu’ils sont en bonne place pour un retour en Premier League la saison prochaine.

SHEFFIELD UNITED ARE IN THE SEMI-FINALS OF THE FA CUP! 🔥 #SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/LSPG7UC9ke

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 19, 2023