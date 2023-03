Héroïque Blades ! Après avoir sorti Tottenham en huitièmes de finale de la FA Cup grâce notamment à un but d’Iiman Ndiaye, Sheffield United a renversé ce dimanche Blackburn en quart de finale (2-3) pour s’offrir une place dans le dernier carré de la compétition. Et encore une fois, Iliman Ndiaye a été décisif (homme du match) pour permettre à ses partenaires de se hisser en demi-finales de la prestigieuse Coupe d’Angleterre pour la première fois depuis neuf ans.

Pour décrocher une place en finale, les coéquipiers d’Iliman Ndiaye devront faire tomber Manchester City qui se dresse désormais sur leur chemin. En quart, les hommes de Pep Guardiola n’ont fait qu’une bouchée de Burnley (6-0) et font logiquement office de favoris face aux coéquipiers de l’attaquant sénégalais.

Les rencontres des demi-finales de la FA Cup qui se disputeront dans le mythique stade de Wembley les 22 et 23 avril prochain.

