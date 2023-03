L’AS Douanes a enchaîné une seconde victoire consécutive et précieuse pour la course aux qualifications. Les Gabelous gardent leurs chances à un match de la fin de la conférence Sahara. Une progression de l’équipe qui est mal entrée dans la compétition mais survit toujours.

Après leur victoire face au Stade Malien, l’AS Douanes a livré une autre bonne prestation face aux Kwara Falcons du Nigéria. Devant le public « qui donne des ailes », elle a décroché une deuxième victoire précieuse pour la suite de la compétition. « Ce match pourrait être le plus important du tournoi. Celui d’hier nous a donné des ailes à ce que l’on puisse très bien défendre et attaquer. Partager la balle et faire des efforts des deux cotés du terrain pour arriver à cette victoire. Les gosses ont fait d’énormes progrès entre la première journée et la quatrième journée surtout sur le plan défensif. Nous avons fait particulièrement 9 blocs. Nous avons été bien présents sur les contres dans notre raquette. Ce qui nous a obligés à jouer tres vite et se mettre en confiance » a déclaré Mamadou Gueye Pabi en conference de presse.

Le travail continue pour l’AS Douanes qui jouera son dernier match mardi face au champion en titre l’US Monastir. Ce dernier est toujours dans la course aux qualifications et se trouve à la 3e place devant les Gabelous avec un quatrième match à jouer demain. Un adversaire de taille que la Douanes veut battre pour rester ans la dynamique de la gagne et assurer son ticket.

« Quand tu gagnes c’est très facile de retrouver la confiance. Depuis la première journée, nous faisons des efforts supplémentaires, nous évitons des erreurs que nous faisons lors du premier match pour progresser match après match. On est trop souvent battu aux rebonds. Nous travaillons cela et je pense que c’est mieux par rapport aux deux premières journées. Nous travaillons aussi sur la défense, le repli défensif. Sachant que le Monastir est une grande équipe si ce n’est la plus grande équipe de ce tournoi, champion en titre en plus. Mais on va essayer de les étudier et faire un très bon match » prédit-il.

