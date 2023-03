Les supporters restent sur leur faim concernant les prestations d’Alkaly Ndour. Le meneur et capitaine des Gabelous ne fait pas partie des tops scoreurs de l’équipe, il l’affirme mais estime apporter dans le jeu collectif.

En 4 matchs disputés, il compte 8 points, 14 passes décisives et 7 rebonds. Des statistiques faibles comparées à ses concurrents à son poste. En conference de presse après le succès face aux Kwara Falcons, Alkaly Ndour reconnaît ses lacunes à scorer mais apprécie son impact dans le jeu collectif. « Les trous d’air ? Normal parce que c’est une nouvelle équipe avec qui je joue. Mais au fil des matchs, on se retrouve. Parce que du premier au quatrième match, j’ai vu de l’évolution avec l’équipe. Là, j’ai augmenté mon niveau de jeu. Meme si je ne suis pas trop scoreur, je joue mon rôle de meneur, j’organise le jeu et je fais des passes décisives. J’aide l’équipe à gagner ».

wiwsport.com