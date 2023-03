Auteur d’excellentes prestations avec l’AC Milan, tant en Serie A qu’en Ligue des Champions, Malick Laye Thiaw – de son nom complet – est l’un de ses jeunes défenseurs très désirés, que ce soit en Finlande, en Allemagne ou au Sénégal. Au Sénégal ? Sans doute sauf du côté d’Aliou Cissé, qui ne fait pas de lui une « priorité » et qui n’a donc pas voulu compter sur lui pour le prochain rassemblement des Lions.

Mais peut-être c’était parce que le joueur de 21 ans était déjà dans les grands filets de la Nationalmannschaft. Espoir allemand depuis l’année 2021, le natif de Düsseldorf va en effet faire le grand saut vers l’équipe première des Champions du monde 2014, car il a été convoqué par le sélectionneur Hansi Flick afin de pallier le forfait d’un autre jeune défenseur : celui d’Armel Bella-Kotchap (Southampton).

A shoulder injury to Armel Bella-Kotchap has forced him to pull out of the Germany squad. Hansi Flick has opted to call up Malick Thiaw from the U21s 🔁 pic.twitter.com/xqULH1FmDp

— Germany (@DFB_Team_EN) March 19, 2023