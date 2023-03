Chris Wilder a expliqué ce vendredi en conférence de presse que, face à Wigan Athletic ce samedi après-midi, Ismaila Sarr pourrait être laissé sur le banc des remplaçants.

Malgré ses neuf buts et cinq passes décisives en 31 matchs de Championnat cette saison, Ismaila Sarr reste un joueur dont les prestations d’ensemble peuvent paraître à la limite agaçantes ou en deçà des attentes, notamment pour les supporters de Watford qui le suivent depuis maintenant plus de trois ans et son arrivée au Vicarage Road. Et pour ne rien enrager, l’ailier sénégalais a souvent victime de pépins physiques, comme week-end dernier contre Queens Park Rangers, quand il a contracté une nouvelle blessure aux ischio-jambiers.

À son absence, les Hornets se sont défaits des Blues de Birmingham City (3-0). Une victoire non sans difficulté qui a mis fin à une série de trois rencontres sans succès. Mais alors que le Champion d’Afrique de 25 ans pourrait faire son retour ce samedi pour affronter Wigan Athletic quand bien même il n’a pas été retenu dans la liste d’Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions, son entraîneur ne semble pas lui garantir une place de titulaire pour ce match. Chris Wilder semble vouloir poursuivre avec l’équipe vainqueur de Birmingham.

« Personne n’a le droit divin de jouer. Je n’ai jamais vu dans un contrat qu’un joueur doit être titulaire, lâche le technicien anglais dans des propos rapportés par Watford Observer. Nous avons beaucoup de bons joueurs (…) Il y a eu beaucoup de blessures cette saison et il est donc très important d’aborder ces derniers matchs avec beaucoup de joueurs en forme, ce qui me donne une décision à prendre. Qu’il s’agisse d’une décision tactique, d’une méforme ou d’un changement d’entraîneur, je veux des décisions difficiles à prendre car nous avons de gros matchs à venir. »

En espérant pouvoir compter sur Ismaila Sarr, l’ancien entraîneur de Middlesbrough veut mettre en place « la meilleure équipe possible pour gagner chaque match. Et comme toujours, ce n’est pas le onze de départ qui gagne seul. Il y a une terminologie moderne de «finisseurs», ce ne sont plus des remplaçants. Les 18 joueurs ont un rôle à jouer. Nous nous en sommes sortis mardi sans blessure, ce qui est bien, et il reste encore quelques jours à Sarr pour récupérer et voir si nous pouvons le faire revenir. »

