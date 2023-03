L’attaquant sénégalais a ouvert le score pour son équipe lors de la réception d’Ümraniyespor ce samedi.

Titulaire indiscutable à Kasımpaşa cette saison, Mamadou Fall confirme. S’il est resté trois matchs de Championnat sans marquer, l’attaquant sénégalais de 31 ans avait délivré deux passes décisives face à Antalyaspor il y a deux semaines. Et ce samedi, il retrouve le chemin des filets.

Alors que son équipe accueille Ümraniyespor dans le cadre de la 26e journée de Super Lig, l’ancien joueur de Charleroi a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu. Servi par l’Iranien Gholizadeh, il s’est parfaitement mis dans le sens du but pour prendre à contre-pied le portier adverse et inscrire son 5e but de la saison.

⚽️GOL: 29' Mamadou Fall Kasımpaşa 1-0 Ümraniyespor Maç yayınları, Anlık gol ve pozisyonlar için takip: @GoltubeTv pic.twitter.com/l0rgZP6Eon — anindagol22 (@anindagol22) March 18, 2023

wiwsport.com