Sous la houlette de ses Sénégalais, Adana Demirspor s’es imposé à domicile, samedi, face à Antalyaspor (2-0), à l’occasion de la 26e journée de Super Lig.

Adana Demirspor à réaction. Malgré un match nul insipide contre Ümraniyespor, et une lourde défaite face Trabzonspor le week-end dernier, les hommes de Vincenzo Montella en redécollé en Championnat avec une victoire 2-0 samedi face à Antalyaspor d’Alassane Ndao. Le tout grâce à une passe décisive très opportuniste de Badou Ndiaye et un but inscrit par Chérif Ndiaye, qui a malheureusement un penalty.

Auteur d’une saison exceptionnelle en Championnat de Turquie, Pape Alioune Ndiaye amplifie un peu plus ses belles statistiques. Le milieu de terrain de 32 ans a désormais inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives. De son côté, Chérif Ndiaye s’offre son deuxième but sous les couleurs d’Adana Demirspor. Au classement, la formation de Vincenzo Montella conforte sa quatrième place, à un point provisoirement du podium.

wiwsport.com