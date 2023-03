Dans un entretien accordé au quotidien belge Le Soir, Mamadou Moustapha Mbow a maintenu le flou total sur son avenir, que ce soit au Stade de Reims ou au RFC Seraing.

Arrivé au RFC Seraing l’été dernier en provenance du Stade de Reims, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mamadou Moustapha Mbow répond à toutes les attentes et est très satisfaisant, malgré la délicatesse des résultats du club serésien. Le défenseur central de 23 ans a parfaitement adapté son jeu avec le championnat belge, dans lequel il a disputé 20 matchs et marqué 1 but cette saison.

Lanterne rouge de la Jupiler Pro League, le RFC Seraing aura alors du mal à lever l’option d’achat qu’il dispose dans le contrat de son Sénégalais. Néanmoins, les Métallos pourront toujours compter sur la fidélité du joueur, qui a d’ailleurs refusé le FC Metz l’hiver dernier. « Quoi qu’il arrive, Seraing aura compté pour moi. C’est grâce à ce que je vis ici que plus de gens me connaissent. Je n’ai jamais enchaîné autant de rencontres. Aucune campagne disputée chez les pros ne m’a apporté davantage que celle que je vis à Seraing », a t-il confié à Le Soir.

Quid d’un retour au Stade de Reims ? Ce sujet ne semble pas encore d’actualité pour Moustapha Mbow, qui ne se soucie pas pour autant du club rémois. « Je n’ai jamais eu l’opportunité de discuter avec Will Still (entraîneur du Stade de Reims). Je sais que des dirigeants de Reims viennent me voir jouer. Lui, je ne pense pas. Son travail est exceptionnel. J’ai gardé le contact avec mes anciens équipiers », dit-il.

Puis d’ajouter : « toutefois nous ne parlons pour ainsi dire jamais de football. Ce que je sais du parcours actuel de Reims, c’est ce qu’en disent les médias. Pour être franc, mon avenir est incertain. Imaginez que Seraing lève l’option. Je reste ici. Autrement, officiellement, je rentre au Stade. Mais pour y poursuivre ma carrière ? Je n’en sais rien. Dès lors, je préfère me concentrer uniquement sur les matches qui viennent ».

