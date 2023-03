Pour la première depuis l’éviction de Mbaye Lèye, Zulte Waregem a décroché un match nul courageux sur la pelouse du Standard Liège samedi (2-2). Alioune Ndour a sauvé le Essevee.

Battu sur ses deux derniers matchs, les joueurs de Zulte Waregem ont eu des crocs pour mettre fin à cette série, tout ça trois jours après le limogeage de Mbaye Lèye. En déplacement sur le terrain du Standard Liège samedi soir dans le cadre de la 30e journée de Jupiler Pro League, la formation du nouvel entraîneur Frederik d’Hollander est revenue de nul part en arrachant le nul 2-2, après avoir longtemps été menée 2-0.

Le Standard a fait le taf en première période, grâce Marlon Fossey, qui ouvrait le score avant le quart d’heure (1-0, 14e), puis Noë Dussenne (2-0, 39e). On croyait donc les Liégeois filer vers la victoire. Mais Alioune Ndour et ses partenaires ont dit niet. Zulte Waregem réduit l’écart via le Gambien Alieu Fadera (76e), puis Badou Ndour, qui s’est vu refuser un but (21e), marque son 4e en Pro League, synonyme d’égalisation (86e).

FT | Essevee pakt een verdiend punt op Sclessin na een uitstekende mentaliteit in de tweede helft.#StaZwa pic.twitter.com/lRTkIA11Cp — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) March 18, 2023

