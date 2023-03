Aligné sur le flanc de l’attaque de l’équipe Guinéenne contrairement à son compatriote Pape Ousmane Sakho qui a débuté cette rencontre sur le banc de touche, Pape Abou Ndiaye n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Pis, son équipe, impuissante, a coulé face aux assauts de Simba SC.

Au stade Benjamin Mkapa le score était sans appel au coup sifflet final, 7-0 en faveur des « tanzaniens » qui dans la foulée valident leur billet pour les quarts de finale de cette compétition. En parallèle, ce revers brise le rêve des rouge et blanc de Matam, 4 points et éliminés. Sur le banc de touche au coup d’envoi, l’attaquant sénégalais fraîchement convoqué par Aliou Cissé a fait son entrée en jeu à la 70e minute participant ainsi à cette large victoire de son équipe avec une passe décisive sur le 6e but réalisé par Clatous Chama. C’est la première passe décisive de l’ancien joueur de Teungueth FC dans cette compétition.