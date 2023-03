La 38e journée de Championship n’a pas souri aux Sénégalais et à leurs clubs respectifs. Aucun d’eux n’a réussi à remporter son match ce samedi.

WATFORD 1-1 WIGAN ATHLETIC

C’est de drôles de montagnes russes que grimpe Watford depuis l’entame de cette saison. Quatre jours seulement après leur large victoire contre Birmingham City, les Hornets n’ont fait mieux que match nul (1-1) au Vicarage Road contre Wigan Athletic. Alors qu’elle avait réussi à mettre fin, mardi dernier contre Birmingham City (3-0), à trois matchs de rang sans victoire, la formation de Chris Wilder, sans Ismaila Sarr, s’est contentée du point du nul contre Wigan ce samedi. Au classement, Watford stagne à la 10e position.

MIDDLESBROUGH 4-0 PRESTON

Resté sur sept matchs de rang sans défaite avant de s’engager dans la 38e journée de Championship, Preston North End représentait un beau défi pour une une équipe de Middlesbrough qui lutte pour une place de montée directe et qui voulait se reprendre très vite après avoir calé contre Stoke City mardi (1-1). Mais force à d’admettre que le PNE n’a pas pesé au Riverside. Avec son défenseur sénégalais Bambo Diaby, expulsé à la 88e, Preston a coulé et s’est fait battre sur le score sans appel de 4 à 0. Les Northenders sont 12es.

QPR 0-1 BIRMINGHAM CITY

Rien ne va plus à Queens Park Rangers, plus que jamais au fond du trou. Quatre jours après la cuisante défaite Blackpool (1-6), il a fallu, cette fois-ci, un très grand Seny Dieng pour ne pas en prendre autant voire même plus à domicile contre Birmingham City ce samedi. En effet, le portier sénégalais, qui a vécu un véritable cauchemar au Bloomfield Road mardi, s’est illustré avec plusieurs arrêts. Insuffisamment pour éviter une nouvelle défaite (0-1) des siens qui, classés 19es, n’ont plus que 6 points d’avance sur la zone rouge.

READING FC 1-1 HULL CITY

Privé de son milieu de terrain Mamadou Loum Ndiaye, expulsé lors de la défaite face à Blackburn Rovers mercredi dernier (1-2), Reading FC a réussi à assurer un « bien que mal » contre Hull City. En effet, la formation de Paul Ince, qui s’est appuyée sur un très bon Naby Sarr en défense centrale – alors qu’Amadou Salif Mbengue est resté sur banc -, a mis fin à quatre défaites de rang en arrachant le nul à domicile face aux Tigers (1-1). Les Royals occupent la 17e place, avec neuf points d’avance sur le premier relégable.

