Les Gabelous ont enfin décroché une victoire lors de leur troisième sortie. Les hommes de Pabi Gueye se sont imposés devant le Stade Malien (74-58).

Avec 16 points d’écart, l’AS Douanes a décroché une belle victoire qui lui permet de survivre dans la course des qualifications pour les play-offs. Elle inflige au Stade Malien une deuxième défaite et le surclasse. Les Gabelous ont corrigé leurs problèmes défensifs en plus de réussir leurs paniers. Ils ont remarquablement remporté le premier et dernier quart temps (21-17 ; 27-16). Chris Crawford est le MVP du match avec 21 points inscrits. Bryan Osei et Jean Jacques Boissy ont enchaîné les bonnes prestations appuyant respectivement 14 et 13 points.

Avec cette victoire, l’AS Douanes quitte la dernière place du classement de la conférence Sahara pour la 4e place à deux matchs de la fin. Alkaly Ndour et ses coéquipiers vont tenter d’enchaîner un autre succès pour rester dans le top 4. L’ASD défiera les Kwara Falcons du Nigéria qui n’arrivent pas à signer une victoire dans cette compétition. La rencontre est prévue à 17h30.

