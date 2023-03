Les Gabelous ont enchaîné une seconde victoire ce samedi (75-68). L’AS Douanes est toujours en lice pour se qualifier aux playoffs. Contrairement à son adversaire, les Kwara Falcons qui s’incline pour la quatrième fois de suite. Le représentant du Nigeria ne sera pas à l’étape Kigali.



Contraint de gagner pour rester en vie dans la course aux trois tickets restants pour les playoffs, l’AS Douanes s’est très vite mis dans le bain. Face à une équipe très agressive, les Gabelous n’ont pas vendangé leurs occasions. Les supporters venus nombreux pousser l’équipe ont été servi avec un premier quart de feu où l’ASD s’en est tiré avec seulement 3 points d’écart (20-17). Précieux pour la bande à Crawford qui a mené l’offensive avec 9 points de dominer la première période face aux Kwara Falcons qui peinait à mettre ses paniers mais restait dangereux sur les tirs extérieurs. D’ailleurs, les « nigérians » vont miser sur cette force lors du second quart temps. Mais en plus de Chris Crawford, Jean Jacques Boissy aussi continue sa bonne réussite. Il ajoute 9 points au compteur des Gabelous qui ont aussi remporté les duels sous le cerceau gardent l’avantage à la pause (35-41).

Au retour des vestiaires, l’AS Douanes intensifie son jeu défensif. Le 3e quart temps est marqué par les paniers ratés et les fautes. L’efficacité comme au début ne sera pas au rendez, avec 14 points inscrits contre 12 encaissés. Pabi Gueye et ses hommes mènent toujours (47-59). Le duo Crawford – Boissy marche et met l’adversaire à terre. Intenables lors du dernier round, les deux scoreurs ont réussi à garder le cap. Mais la fin du match est mal géré par l’AS Douanes qui enchaîne les fautes au moment où l’adversaire grignote les points. Le représentant du Nigeria remonte la pente mais perd avec 7 points d’écart. Les « Douaniers » sont à la 4e place derrière le REG, le Monastir, l’ABC Fighters et devant le Stade Malien. Notons que les 4 premières équipes du classement vont passer. Pour le moment le Rwanda Energy Group est qualifié et les Kwara Falcons est éliminé.

Notons que le meneur Terrell Stoglin est toujours absent. Annoncé malade par le coach hier, il ne semble toujours pas se remettre. Auteur de 21 points lors du premier match, il comptait zéro point lors de la deuxième sortie. AS Douanes jouera son dernier match mardi contre l’US Monastir. Ce dernier jouera son 4e match lundi face à l’Abidjan Basket Club Fighters.

