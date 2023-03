Il monte en puissance durant cette compétition. Jean Jacques Boissy fait partie des meilleurs scoreurs du club. Ce soir, il est le MVP de la rencontre AS Douanes vs Kwara Falcons.

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour le jeune meneur de 23 ans. Tout comme son club, l’AS Douanes, Jean Jacques Boissy monte en puissance. Pour sa première participation à la BAL, il est incontournable dans l’effectif de l’AS Douanes. Lors de la seconde victoire des Gabelous, le jeune international sénégalais est le joueur le mieux évalué de la partie. Avec 23 minutes et 45 secondes jouées, il a inscrit 22 points, servi 4 passes et 4 rebonds. C’est le meilleur marqueur du match et le deuxième joueur le plus utilisé par le coach.

Boissy came out CLUTCH for AS Douanes with an MVP performance: 22 points in 23 minutes! #theBAL pic.twitter.com/10giXvJzDd — Basketball Africa League (@theBAL) March 18, 2023

Marcus Crawford est le deuxième meilleur scoreur avec 17 points inscrits en plus de ses 6 passes décisives. C’est le joueur le plus utilisé par Mamadou Gueye Pabi, il compte 40 minutes jouées.

wiwsport.com